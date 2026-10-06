Düzce basın camiası TRT muhabiri Levent Öztürk'ü kalp krizi sonucu kaybetti - Son Dakika
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Düzce basın camiası TRT muhabiri Levent Öztürk'ü kalp krizi sonucu kaybetti

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Düzce basın camiası TRT muhabiri Levent Öztürk\'ü kalp krizi sonucu kaybetti
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TRT Haber Düzce Temsilcisi Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Öztürk'ün vefatı Düzce basın camiasında üzüntü yaratırken, KGK Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit taziye mesajı yayımladı.

TRT Haber Düzce Temsilcisi ve Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatı, Düzce basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

TRT Haber Düzce Temsilcisi, Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri ve basın camiasının değerli isimlerinden Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit tarafından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, Levent Öztürk'ün yıllarını verdiği gazetecilik mesleğinde işine odaklanan, gazeteciliği kişisel hesaplaşmaların ve gereksiz çekişmelerin dışında tutan bir meslek anlayışına sahip olduğu ifade edildi.

Öztürk'ün meslek hayatı boyunca kamerasını ve dikkatini habere yönelttiği belirtilen mesajda, gazeteciliğin doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak ve geride saygın bir meslek hayatı bırakmak olduğu vurgulandı.

Taziye mesajında, Öztürk'ün mesleki duruşunun ve gazeteciliğe verdiği emeğin hatırlanması gerektiğine dikkat çekilerek, "İşini yaptı, mesleğine emek verdi ve geride güzel bir isim bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Fatih Melih Maradit, Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, TRT ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: İHA
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