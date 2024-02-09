Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Esnaflarla İstişare Toplantısı Yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin lokomotifi, ticaretin bel kemiği esnafların temsilcisi konumundaki odalar ile istişare halinde bulunmasına özel önem gösteriyor. Başkan Yardımcısı Hasan Günden, bu doğrultuda oda başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden başkanlık ettiği ve Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı ile 15 odanın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Esnafların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Hasan Günden, istişareyi esas alan bir anlayışla şehrin tüm paydaşlarıyla işbirliği halinde olduklarını ifade etti.
Zaman zaman şehir merkezinde Düzce spor ve diğer amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla kurulan alışveriş çadırlarına yönelik esnafların şikayetlerini dikkate aldıklarını dile getiren Günden, vatandaşlara ucuz alışveriş imkanı sağlayacak, aynı zamanda esnaf ve amatör spor kulüplerine maddi destek sağlayacak uygulamaları disiplinli ve koordineli şekilde birlikte hayata geçireceklerini ifade etti. - DÜZCE
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