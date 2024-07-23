Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Faruk Özlü, 24 Temmuz 1908 yılında basın kuruluşlarında sansürün kaldırılması ve özgür yayınların yapılması kararı sonrasında Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan tarihin yıl dönümünde bir kutlama mesajı paylaştı. Özlü; "Basın camiası içinde görevlerini saygı ve meslek etiği çerçevesinde yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Düzce'mizin her alanda hedeflediği başarıya ulaşmasında ve bu başarının ilimiz sosyal yaşamına, ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Büyük fedakarlık gerektiren bu mesleği kamuoyu menfaati gözeterek ifa eden, özverisini ve yeteneğini ülkemizin ve Düzce'mizin kalkınması için ortaya koyan ulusal ve yerel tüm basın mensubu kardeşlerimi kutluyorum. Bu güzide günün hemen öncesinde haber aldığımız, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, değerli kardeşimiz Cihat Tutkun'un ani vefatı bizleri derinden üzerken kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Yakın çalışma arkadaşlarımız olarak nitelendireceğim basın mensuplarına bir kez daha çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE