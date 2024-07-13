Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla istişare ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, en yakın çalışma arkadaşlarının mahalle muhtarları olduğunu belirterek "İstişare ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Tüm Muhtarlar Dernek yeni başkanı Fikret Kocaoğlu ve yönetimi ağırladı. Faruk Özlü, ziyarette en yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu belirterek "Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Kocaoğlu ve muhtarlarımızın ziyaretinden memnuniyet duydum. En yakın çalışma arkadaşlarımız mahalle muhtarlarımızdır. İstişare ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Dernek Başkanı Kocaoğlu ise "Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye nezaket ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliği ve güler yüzü için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DÜZCE