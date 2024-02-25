Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Taşıyıcı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Taşıyıcı Esnafıyla Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Taşıyıcı Esnafıyla Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin yükünü taşıyan esnafla bir araya geldi. Özlü, Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek fikirlerini aldı ve yapacaklarını anlattı.

25.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin yükünü taşıyan esnafla bir araya geldi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Martta yapılacak olan yeril seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor Bu dahilde Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin yükünü çeken taşıcı esnafı ile bir araya geldi. Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifini Başkanı Orhan Yılmaz ve üyelerle sohbet eden Özlü, "Önemli lojistik kavşaklardan biri olan Düzce'mizde faaliyetlerini sürdüren Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifini Başkanı Orhan Yılmaz eşliğinde ziyaret ettik.

Şehrimizin ihya ve inşasına yönelik fikirlerini aldık, yapacaklarımızı anlattık. Değerli kardeşlerime bu güzel ağırlama için teşekkür ediyorum. Allah tekerinize taş değdirmesin" dedi.

"Çocuklarımız ve torunlarımızın yaşayacağı bu yerde yöneticiler çok önemli" diyen Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, "Düzce'de depremler oldu, seller oldu, burayı terk etmedik bu şehir bizim evimiz. Burada güzel yöneticilerin olması bizleri mutlu ediyor. Torunlarımızın ve çocuklarımızın yaşayacağı bu yerde yöneticiler çok önemli. Oy verirken şunu unutmamız gerekiyor, bu şehirde bizden sonra çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Taşıyıcı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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