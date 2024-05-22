Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde birim müdürleriyle toplantı yaptı - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde birim müdürleriyle toplantı yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde birim müdürleriyle toplantı yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde ilin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında birlikte çalışma gerçekleştireceği yeni atanan başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

22.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde ilin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında birlikte çalışma gerçekleştireceği yeni atanan başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

Başkan Faruk Özlü, yeni dönemde yapacakları çalışmaları değerlendirmek üzere belediye birim müdürleri ile buluştu. Toplantıda Başkan Özlü, tüm isimleri tek tek dinledi. Fikir alış verişinde bulunarak, Düzce'nin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında belediye olarak üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi, en hızlı ve en sağlıklı şekilde yerine getirme noktasında hareket edilmesini isteyen Özlü, yeni dönemde tüm birimlerin yüksek performans ile çözüm odaklı çalışma gerçekleştireceğine inandığını kaydetti.

Toplantı, belediye ve Düzce özelinde yapılan konuşmalarla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde birim müdürleriyle toplantı yaptı - Son Dakika

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