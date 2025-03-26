Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kadir Gecesi Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'den Kadir Gecesi Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadir Gecesi vesilesiyle sağlık, huzur ve bereket dileyerek, zulme uğrayanların refaha kavuşmasını umduğunu belirtti. Özlü, İslam dininin hoşgörü ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, tüm insanlığa barış dileklerinde bulundu.

26.03.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve bereket dileyerek, dünya üzerinde zulme uğrayanların bir an önce refaha kavuşması ümidini dile getirdi.

Faruk Özlü, İslam medeniyetinde 'Bin Aydan Daha Hayırlı' kabul edilen, Yüce Allah'ın son lafzı; Kur'an- Kerim'in dünyaya indirilmeye başlandığı gece olduğu bilinen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü "11 ayın sultanı; tuttuğumuz oruçlarla nefsimizi körelttiğimiz, paylaştıkça çoğalan bereketimiz ve ibadetlerimizle Rabb'imize daha çok yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın buruk mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu uğurlamada bin aydan daha hayırlı Kadir Gece'sine ulaşırken, son zamanlarda hepimizi ziyadesiyle üzen gelişmelere şahit oluyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde mukaddes değerlerimize yapılan haksızlıklara ve zulümlere şahit olmanın acısını hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizde provokasyonu, tepki sanan zihniyetlerin yaşattığı rezaletlere hiç kimsenin prim vermemesini diliyorum. İslam dini anlayış, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma dinidir, sahip olduğumuz medeniyetimizin aynasıdır. Bu maneviyatı en yüksek gecede Allah'tan dileğimiz, tüm insanlığa, İslam alemine huzur, sükunet ve barışın gelmesidir. Dünya üzerinde ne kadar zulüm gören mazlum varsa hepsinin hidayete ve refaha ermesidir. Rabb'imiz, bu kutlu gecenin hürmetine ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlığını daim kılsın, milletçe birliğimizi, dirliğimizi ve barış içinde yaşadığımız bu ortamı korusun. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, nice maneviyatı yüksek zamanlara birlikte erişme ümidiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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