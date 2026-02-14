Başkan Özlü gazetecilerle bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.

Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirmeyi amaçladığı sohbet toplantılarının ilki 23 Nisan Parkı'ndaki Cemiyet merkezinde gerçekleştirildi. Başkan Özlü'nün konuk olduğu kahvaltı etkinliğine Cemiyet Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Düzce'deki gazete, televizyon ve ajans yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Armutcu tarafından Başkan Özlü'ye, basına ve gazetecilere sağladığı destek ve katkılarından dolayı şükran ve teşekkür plaketi verildi.

Başkan Özlü de kendisine takdim edilen şükran plaketi sebebiyle gazetecilere teşekkür ederek, "Gazeteci arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız ve görevlerini yapmalarını kolaylaştırmak için destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sohbet toplantısında Düzce'nin genel meseleleri ve belediyenin projeleri konusunda değerlendirmeler yapıldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE