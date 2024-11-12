Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2024-2029 Dönemi Projelerini Görüştü

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Düzce İçin 100 Proje' içinde yer alan projelerin mevcut durumu ve gelecekteki adımlarının belirlenmesi amacıyla başkan yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, özellikle büyük projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. 2024-2029 döneminde hayata geçirilmesi planlanan Düzce İçin 100 Proje'nin ele alındığı toplantıda Düzce'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlaması ve şehirdeki yaşam kalitesini artırması hedeflenerek projelerin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası, proje takvimleri ve kaynak kullanımıyla ilgili ayrıntılar görüşüldü.

Gündemdeki projeler arasında, Düzce 2053 Çevre Düzeni Planı, Asar Deresi Alanı, Cedidiye Kent Meydanı, Mobilya Kent, Atlı Spor Kulübü, Millet Bahçesi-2 ve Modern Sanayi Sitesi gibi önemli projeler de yer aldı.

Başkan Özlü, Düzce'nin geleceğini şekillendirecek projeler üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, 2025 yılında somut adımların atılacağını söyledi. Özlü ayrıca, projelerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için gerekli stratejilerin ve çözüm önerileri konuşuldu. - DÜZCE