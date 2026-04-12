Düzce'de üstyapı için 500 milyon liralık bütçe ayrıldı

12.04.2026 11:38  Güncelleme: 11:39
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, muhtarlarla yaptığı toplantıda 2026 yılı için 500 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve kente 40 milyon dolarlık doğal gaz yatırımı yapılacağını duyurdu. Başkan Özlü, Düzce'nin uzun vadeli geleceği için kalıcı yatırımlar yapacaklarını vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, 2026 yılında kent genelindeki üstyapı çalışmaları için 500 milyon liralık bütçe ayırdıklarını, ayrıca kente 40 milyon dolarlık ilave doğal gaz yatırımı yapılacağını bildirdi.

Başkan Faruk Özlü, Akçakoca Saklıkoy Otel'de merkez mahalle muhtarları ve eşleriyle bir araya geldiği programda, kentin yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya ayrıca AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katıldı. Düzce'nin zor ekonomik şartlara rağmen önemli yatırımlar almaya devam ettiğini vurgulayan Özlü, belediyecilik anlayışlarının günü kurtarmak değil, şehrin uzun vadeli geleceğini inşa etmek olduğunu belirtti. Özlü, "Paranın çok olmadığı bir dönemde hep beraber görev yapıyoruz. Zor şartlarda gerçekten çok kalıcı yatırımlar yapıyoruz. 'Bugünü kurtaralım, yarına Allah kerim' hiçbir zaman demedik. Bizim bütün işlerimiz Düzce'nin uzun vadeli geleceğini kurmaya yönelik işlerdir. Günü birlik işler yerine, biz büyük bir şehir kuruyoruz, geniş bir perspektif çiziyoruz" dedi.

"500 milyon liralık asfalt ve kaldırım ihalesine çıkıyoruz"

2026 yılı yatırım planlarına da değinen Özlü, üstyapıya dev bir bütçe ayırdıklarını açıklayarak, "Bu sene yaklaşık 500 milyon lira asfalt, kaldırım ve bordüre harcayacağız. Bugünlerde ihalesini yapacağız. 400 milyon liralık asfalt dökeceğiz, 100 milyon liralık da kaldırım ve bordür işleri yapacağız" diye konuştu.

Doğalgaz ve enerji yatırımlarını da yakından takip ettiğine değinen Özlü, geçtiğimiz günlerde Aksa Doğalgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ile yaptıkları görüşme sonrası 40 milyon dolarlık ilave yatırım kararı alındığını müjdeledi. Başkan Özlü, "Biz sizinle aynı gemideyiz. Buradaki herkes seçimle geliyor. O bakımdan yapabileceğimiz kadar beklenti oluşturup onu da yapmak hedefimiz. İnanın, yapacağız. Gerçekten biz yaparız. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sayın Başkanımız 7 yıldır Düzce'nin her bir taşına imzasını attı"

Programa katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise belediye, milletvekilleri ve muhtarların aynı takımın parçaları olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Özlü'nün kente vizyon kattığını vurgulayan Keşir, "İddia ediyorum, 3-4 dönemde yapılacak işler 7 yılda yapıldı. Faruk Başkanımızın bir telefonuyla ulaşacağı yerler, belediyemize kaynak ve hizmet olarak dönüyor. 45 milyon avroluk içme suyu şebekesi gibi dev yatırımlar toprak altına yapılıyor. Sayın Başkanımız 7 yıldır Düzce'nin her bir taşına imzasını attı" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Kocaoğlu da toplantı öncesi altyapı çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, vizyoner projeleri ve kente kazandırdığı yatırımlar dolayısıyla Başkan Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

