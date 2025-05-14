Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den Özel Bireylere Ziyaret Talimatı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor' programında özel gereksinimli bir bireyin annesinden gelen talep üzerine "Özel bireyler otobüslerde seyahat ederken inmek istedikleri yerde indirilsin. Onları indirmek için durak aranmasın" talimatı verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Orhangazi mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıda söz isteyen bir anne, "Ben engelli annesiyim. Çocuğum otobüslerden inerken sıkıntılar yaşıyor. Kaldırıma çıkamıyor, kaldırımdan inemiyor. Ağlayarak çok defa eve geldiğini biliyorum. Engellilerin hayatını kolaylaştıralım. Onların da yaşamaya hakkı var" şeklindeki talebini dinledi.

Talep üzerine Faruk Özlü, Ulaşım A.Ş. ve Beçi Kooperatifi yetkililerine talimat vererek, özel bireylerin otobüslerde sıkıntı yaşamamasını istedi. Ayrıca Düzce'de bulunan bütün otobüs ve minibüs şoförlerinin de talimata uyması için uyarılmasını isteyen Faruk Özlü; "Otobüsleri kullanan özel bireylerimizi istedikleri yerde özel olarak indirelim. Günde kaç özel vatandaşımız araçlara biniyor ki. Hem kırmızı otobüsler hem de yeşil otobüsler içinde geçerli. Bir engelli kardeşimizi arabaya aldığımız zaman inmek istediği yerde istediği şekilde arabadan indirelim. Onlara yardımcı olalım. Bunu da bir genelge il bütün şoförlerimize duyuralım ve bizlerde takip edelim" dedi. - DÜZCE