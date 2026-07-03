Başkan Faruk Özlü\'ye anlamlı ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyede önemli isimleri ağırlayarak kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özlü'yü, Düzce Bahçeşehir Koleji Kurucusu Mehmet Albayrak, Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ve Avukat Recep Albayrak ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette iş dünyası, eğitim, çalışma hayatı ve Düzce'nin güncel konuları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kentin gelişimine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

Gerçekleşen görüşme, iyi dileklerin paylaşılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE