Düzce Belediye Başkanı Özlü, Vatandaş Memnuniyetine Önem Veriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü her ay düzenlemeye özen gösterdiği üst yönetim toplantısında öncelikli amacının vatandaşların memnuniyetini sağlamak olduğunu belirtti.

Başkan Faruk Özlü, belediye hizmetlerinin karşılığını en küçük ayrıntıları ile takip etmeye devam ediyor. Yaptığı en önemli toplantılardan biri olan üst yönetim kadrosu olağan toplantısı düzenledi. Toplantıda vatandaşların belediye ile birebir iletişim kurduğu kanallardan biri olan Beyaz Masa'nın 2025 yılı başından bu yana yaptığı çalışmalar, görev, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin güncel veriler müdürler ile paylaşıldı.

Faruk Özlü, toplantının başında başkan yardımcıları ve müdürlere seslenerek; "Bu toplantıları çok önemsiyorum, sizlerin de önemsemesini bekliyorum. Arkadaşlar, bizim en önemli önceliğimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti olmalıdır. Biz icra makamındayız, elbette talepleri karşılamak durumundayız. Belli bir plan ve sistem içinde çalışmalarımıza devam ederken bizden talep edilen hizmetleri doğru şekilde öncelik sıralaması yaparak hareket etmemiz gerekiyor. Eğer talep edilen hizmet öncesinde altyapı yatırımı gerekiyorsa bunu vatandaşlarımıza en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor, bu konuda müdürlerimizin ve donanımlı personelimizin inisiyatif alması büyük önem taşıyor. Doğru bir iş yapıyoruz, bunu doğru ve basit şekilde anlatmamız daha fazla önem taşıyor. Biz algı belediyeciliği yapmayız, bu bizim işimiz değil. Düzce Belediyesi ne yapıyorsa vatandaşının mutluluğu ve memnuniyeti için yapar" dedi.

Toplantıda birçok farklı kanaldan Beyaz Masa'ya gelen taleplerin sonuca ulaşma aşamaları ve müdürler ile ortak yürütülen çalışmalar ayrıntılı olarak görüşüldü. Sistemin iyileştirilmesi ve talep muhataplarının daha detaylı bilgilendirilmesi konularında yeni stratejiler geliştirilmesi kararlaştırıldı. - DÜZCE