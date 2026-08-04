Düzce Belediyesi hizmet araçları alacak

Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının birinci oturumu 31 gündem maddesinin görüşülerek komisyonlara havale edilmesi ile tamamlandı.

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarının ilki Başkanvekili Av. Arb. Ali Dilber Başkanlığında gerçekleştirildi.

Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 7261 sayılı Çevre Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan faaliyetlere yönelik olarak; Türkiye Çevre Ajansı ve Düzce Belediyesi arasında iş birliğine yönelik mali ve teknik destek sağlanması için Belediye Başkanı Faruk Özlü' ye yetki verilmesi konusu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Asfalt ve yol bakım işi, Millet Bahçesi 2 projesi işi ve araç alım işi başlıkları altında görüşülen gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, ticari araç devir ücretlerine yönelik yeniden düzenleme ve tarife değişikliği maddesi de oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere; 4 adet ekskavatör, 1 adet lastikli tekerlekli ekskavatör, 12 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet greyder, 14 adet damperli kamyon, 2 adet kar bıçaklı tuz sericili damperli kamyon, 2 adet uzun şase tek kabin, 4 adet tek kabin kamyon tarzı İş makinaları ve kamyonların alım maddesi de oy birliği ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik ve hizmet içi eğitim yönetmeliği, T plaka ve durak çalışma yönetmeliği, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik, İtfaiye Yönetmeliği ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği gündem maddeleri Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

İmar plan değişikliği başta olmak üzere yapı nizamı, yapı yaklaşma mesafesi, yol boyu ticaret ve itirazların görüşüldüğü gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek İmar Komisyonu'na gönderildi.

Toplantı, bir sonraki birleşimin 6 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.