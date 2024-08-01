Düzce Belediyesi Evlilik Okulu Eğitimlerini Tamamladı

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Düzce Belediyesi tarafından aile birliğinin devamlılığını sağlama hedefiyle yola çıkan mutlu olmak çok güzel, mutlu kalmak en güzel başlığı altında şehrin her bölgesinde vatandaşlarla buluşan evlilik okulu eğitimlerini tamamladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı BELMEK ile Düzce Kent Konseyi işbirliği ile evlilik birliğini güçlendirmek için hayata geçirilen 'Evlilik Okulu' eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayının son eğitimine Aziziye Mahallesinde bulunan BELMEK ana binası ev sahipliği yaptı. Uzman Psikolog Dr. Ersan Şimşek tarafından katılımcılara iletişimi sağlıklı yönetebilme, yaşanabilecek sorunlar karşısında problem çözebilme becerilerini geliştirme ve mutlu kalabilme yollarına dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ücretsiz olarak yapılan eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi. - DÜZCE