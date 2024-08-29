Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

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Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evinin minik öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlenen etkinlikle kutladı.

Öğretmenlerinin hazırladığı etkinlikler çerçevesinde ilk olarak saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan minikler, ardından ise hep bir ağızdan '100. Yıl Marşı'nı söyledi. Minik öğrenciler, daha sonra kendileri için hazırlanan çuval, yumurta taşıma ve balon patlatma yarışları ile gönüllerince eğlendi.

Etkinliklere Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ile BelKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katılarak, minikleri yalnız bırakmadı. - DÜZCE