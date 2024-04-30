Düzce Belediyesi İtfaiyesi, USAR-GIS ekibinin kuruluş yıldönümü programına katıldı

Yerel

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birlikte arama kurtarma faaliyetleri yürüttüğü İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) ekibinin kuruluş yıldönümü programına katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkımlara yol açan depremlerin ardından, bölgede yürüttüğü başarılı arama kurtarma çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, enkaz altından onlarca vatandaşı sağ olarak kurtarmıştı. Bu operasyonlardan biri de Elbistan ilçesinde 7 katlı apartmanın ikinci deprem sonrası çökmesiyle enkaz altında kalan Mahmut Sami Şahin'in kurtarılması olmuştu. Düzce İtfaiyesi İsviçre ve Fransız gönüllülerden oluşan USAR-GIS ekibi ile iş birliği yaparak Mahmut Sami Şahin'i depremden 102 saat sonra sağ olarak kurtarmıştı.

İş birliği güçlü bir bağ oluşturdu

29 saatlik titiz bir operasyon ile depremzede adamı göçük altından kurtaran Düzce ve Fransız ekibin iş birliği, güçlü bir bağ oluşturdu. Sık sık irtibat halinde olan Fransız arama kurtarma ekibi ile Düzce İtfaiyesi, son olarak Fransa'da bir araya geldi. USAR-GIS Arama Kurtarma ekibinin 20. kuruluş yıldönümü programına davet edilen Düzce İtfaiyesi'nin 7 kişilik ekibi, Fransa'ya giderek etkinlikteki yerini aldı.

"Sizinle çalışmaktan mutluyuz, onurluyuz"

Duygusal anlara da sahne olan programda konuşan ekip amiri Fatih Şakuç; "Düzce İtfaiyesi adına hepinizi selamlıyorum. Sizlerle olmaktan mutluyuz, onurluyuz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yaptığınız çalışmalar için ülkem, milletim, ekibimizin burada olamayan üyeleri ve teşkilatım adına minnettarlığımızı sunarım. Mahmut Sami Şahin kardeşimizi 29 saat birlikte çalışarak kurtardık. Sizlerle işbirliğimiz devam etsin isteriz, afetsiz günler dilerim" şeklinde konuştu. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Düzce İtfaiyesi ekibi, yerel itfaiye teşkilatını da ziyaret ederek, itfaiye personeli ile buluştu. - DÜZCE