Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Minik Öğrencileri Ağırladı

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Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) Aziziye Mahallesi'ndeki ana binasını ziyaret eden Yeni Mahalle Anaokulu'nun minik öğrencileri, anne çocuk etkinliğinde keyifli vakit geçirdiler.

Düzce Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarının en önemli halkalarından biri olan ve geniş bir yelpazede el sanatları, dil eğitimleri, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel meslekler ve kişisel gelişim eğitimlerini içeren meslek edindirme kursları, minik misafirleri ağırladı.

Yeni Mahalle Anaokulu'ndan, 6 veli ve 6 öğrenci, BELMEK'in Aziziye Mahallesi'ndeki ana binasını ziyaret etti. Atölyeleri gezerek, uzman eğitmenler tarafından verilen çini sanatı, bambu hasır sepet, nakış işleme ve yemek kurslarına katılan anneler ve çocukları, keyifli saatler geçirdi.

Ziyarette hem kurslar hakkında bilgiler edindiklerini, hem de çocukları ile güzel vakit geçirdiklerini ifade eden veliler, kursları çok beğendiklerini ve katılım sağlayacaklarını dile getirdiler. - DÜZCE