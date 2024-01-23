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Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze hizmetleri - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze hizmetleri

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, tüm yıl boyunca cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Müdürlük, 2023 yılında binlerce kişiye hizmet verdi ve mezarlık bilgi sistemi ile vatandaşların yakınlarının kabirlerini görmelerini sağladı.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü\'nden cenaze hizmetleri
23.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:34
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Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetleri tüm yıl boyunca aralıksız sürdürüldü.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, verdiği hizmetler ile vatandaşların en acılı gününde yanlarında olmaya devam ediyor. Mevcut mezarlıkların temizliğinden yenilenmesine birçok rutin çalışmasını sürdüren müdürlük, 2023 yılı genelinde cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerinin rakamsal verilerini paylaştı.

Müdürlük, bu süreçte il dışına 209, ilçe ve köylere 615 ve mahallelere 871 adet olmak üzere toplamda bin 695 kişiye cenaze nakil işlemlerinde hizmet sunarken, gasil hizmetlerinde de bir önceki yıla göre artışın gözlendiği 2023 yılında ise il genelinde de bin 86 ailenin cenazeleri için gasil hizmeti verdi.

Düzce Belediyesi tarafından kısa adı MEBİS olan mezarlık bilgi sisteminin devreye alınması ile vatandaşların yakınlarının kabirlerinin yerlerini ve fotoğraflarını bilgisayar ekranında görebilmeleri aynı zamanda mezarın konumuna ulaşılabilmeleri de sağlandı.

Hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olarak hizmet üretmeyi sürdüren Düzce Belediyesi, Mezarlık Müdürlüğü çatısı altında cenaze ailesine çadır, tabure, çay kazanı taziye hizmetlerini de ücretsiz şekilde ulaştırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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