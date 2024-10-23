Düzce Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışmaları

Düzce Belediyesi\'nden Camilerde Temizlik Çalışmaları

Düzce Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için camilerin iç ve dış temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. 118 camide yürütülen temizlikler, halk sağlığını koruma amacı taşıyor.

23.10.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli adımları atarak camilerin temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile önemli bir adım atan Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63 mahalle genelinde bulunan 118 camide temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri oluşturulan program dahilinde, şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar camilerin iç ve dış temizliklerini titizlikle gerçekleştirerek, ibadet edenler için sağlıklı bir ortam sunuyor. Düzenli olarak yürütülen ve halk sağlığının korunması için büyük önem taşıyan bu çalışma, camilerin temiz ve bakımlı tutulmasını sağlayarak, cemaatin huzur içinde ibadet etmesine imkan tanıyor. Düzce Belediyesi'nin toplumun manevi değerlerine verdiği önemi gösteren bu titiz çalışması, vatandaşlar tarafından takdirle ve memnuniyetle karşılanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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