Düzce Belediyesi\'nden Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti

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Düzce Belediyesi evde bakım hizmetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, durumu olmayan ya da sağlığı el vermeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni projeler üreterek sağladığı hizmetlerde çeşitliliği artırmaya devam ediyor. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere "Her Zaman, Biz Varız!" sloganı ile çalışmalarını yürüten ekipler Evde Bakım Hizmeti kapsamında hizmet alanını genişletiyor. Sosyal belediyecilik çatısı altında çalışma yürüten müdürlük tarafından, öz bakım hizmeti sağlanan N. S.'ye kendi talebi ve ekiplerin tespiti üzerine ev temizlik hizmeti de verilmeye başlandı. Bir oğlu ile mücavir alan içinde yer alan Günbaşı Köyü'nde ikamet eden N.S. ilerleyen yaşı ve hastalığı dolayısıyla kendisi ve oğlunun işlerini göremediğini iletmesi üzerine kayıt oluşturan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün ailenin evine giderek detaylı temizlik yaptı. Evini köşe bucak temizleyen ekiplere teşekkür eden N.S, "Bugün geldiler Allah razı olsun. Evin içini her yeri temizlediler. Perdeleri yıkadılar, halıları kaldırdılar, süpürdüler. Beni zaten yıkıyorlar, karnımı da doyurdular. Çok memnunum Allah razı olsun. Belediye başkanına da Allah güç kuvvet versin, doğru yoldan ayırmasınlar. Hepinize dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekipler sadece öz bakım hizmeti değil, düzenli olarak ev temizlik hizmetinin de verileceğini ifade ettiler. - DÜZCE