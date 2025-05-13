Düzce Belediyesi\'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama

Düzce Belediyesi, zaman zaman gündeme gelen su faturalarındaki kalemlerin detaylarına ilişkin önemli bir açıklama yayınladı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medyada paylaşılan ve su faturaları hakkında yapılan haksız yorumların Düzcelileri yanlış yönlendirme amacı taşıdığı, bu tür paylaşımların sadece muhalefet etmek ve belirli şahısların hiç ilgisi olmayan konulara bağlayarak Düzcelilerin aklını karıştırmaya yönelik yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımlara atfen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Su faturasına ilişkin bazı gerçekleri paylaşmak, kamuoyuna karşı sorumluluğumuzdur. Görseline sosyal medya platformlarından ulaştığımız fatura, iskanı alınmamış, şantiye suyunun kullanıldığı geçici aboneliğe aittir. Konunun detayları şöyledir; 4 dönem ödenmemiş su faturası olduğunu tespit ettiğimiz abonemize borcunu ödemesi için 10 Nisan 2025 tarihinde kapama iş emri gönderilmiş, 7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için suyu kesilmiştir. Vatandaşımız 24 Nisan 2025 tarihinde internet üzerinden su borcunu ödemiş ve açma talebinde bulunmuştur. 2025 yılı Gelir Tarifesinde kesme-açma bedeli 252 TL'dir. Abonemiz tarafından bu bedel ödenmediği için bir sonraki dönem olan Mayıs ayı su faturasına bu ücret yansıtılmıştır. Kurumumuz tarafından düzenlenen faturalarda 'Kesme-Açma' adı altında bir kısım yoktur, bu sebeple saha ekiplerimiz su kesme açma bedelini faturada yer alan 'Altyapı' kısmına işlemiştir. Bahse konu tutar yalnızca suyu kesme ve açma bedelidir. Kurumumuz bugüne kadar hiçbir suretle vatandaşlardan alt yapı katılım ya da destek bedeli almamıştır. Değerli vatandaşlarımızın algı oyunlarına prim vermemesini önemle rica ediyor, art niyetle ortaya atılan her iddiaya karşı doğrusunu söylemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz." - DÜZCE