Düzce Belediyesi'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama

Düzce Belediyesi\'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama

Düzce Belediyesi, su faturalarındaki kalemlerle ilgili sosyal medyada yapılan haksız yorumlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, su faturasındaki bazı detayların yanlış anlaşıldığı vurgulanarak, kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlandı.

13.05.2025 17:56  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, zaman zaman gündeme gelen su faturalarındaki kalemlerin detaylarına ilişkin önemli bir açıklama yayınladı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medyada paylaşılan ve su faturaları hakkında yapılan haksız yorumların Düzcelileri yanlış yönlendirme amacı taşıdığı, bu tür paylaşımların sadece muhalefet etmek ve belirli şahısların hiç ilgisi olmayan konulara bağlayarak Düzcelilerin aklını karıştırmaya yönelik yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımlara atfen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Su faturasına ilişkin bazı gerçekleri paylaşmak, kamuoyuna karşı sorumluluğumuzdur. Görseline sosyal medya platformlarından ulaştığımız fatura, iskanı alınmamış, şantiye suyunun kullanıldığı geçici aboneliğe aittir. Konunun detayları şöyledir; 4 dönem ödenmemiş su faturası olduğunu tespit ettiğimiz abonemize borcunu ödemesi için 10 Nisan 2025 tarihinde kapama iş emri gönderilmiş, 7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için suyu kesilmiştir. Vatandaşımız 24 Nisan 2025 tarihinde internet üzerinden su borcunu ödemiş ve açma talebinde bulunmuştur. 2025 yılı Gelir Tarifesinde kesme-açma bedeli 252 TL'dir. Abonemiz tarafından bu bedel ödenmediği için bir sonraki dönem olan Mayıs ayı su faturasına bu ücret yansıtılmıştır. Kurumumuz tarafından düzenlenen faturalarda 'Kesme-Açma' adı altında bir kısım yoktur, bu sebeple saha ekiplerimiz su kesme açma bedelini faturada yer alan 'Altyapı' kısmına işlemiştir. Bahse konu tutar yalnızca suyu kesme ve açma bedelidir. Kurumumuz bugüne kadar hiçbir suretle vatandaşlardan alt yapı katılım ya da destek bedeli almamıştır. Değerli vatandaşlarımızın algı oyunlarına prim vermemesini önemle rica ediyor, art niyetle ortaya atılan her iddiaya karşı doğrusunu söylemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Sosyal Medya, su faturası, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:44:56. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi'nden Su Faturalarına İlişkin Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.