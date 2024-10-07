Düzce Belediyesi'nden Yeni Konuşma Kulübü - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Yeni Konuşma Kulübü

Düzce Belediyesi\'nden Yeni Konuşma Kulübü

Düzce Belediyesi, gençlerin sosyal becerilerini ve İngilizce dil hakimiyetlerini geliştirmek amacıyla 'Konuş, Geliş, Güçlen!' sloganıyla yeni bir Konuşma Kulübü kurdu.

07.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehre katkı sunacak kurslarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Konuşma Kulübü kurularak, "Konuş, Geliş, Güçlen!" sloganı ile kişilerin konuşma becerileri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Düzce Belediyesi, bünyesinde bulunan Kent Konseyi ile birlikte ortak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konseyin alt gruplarından olan Gençlik Meclisi'nde Konuşma Kulübü kuruldu. Sosyal becerilerini ve İngilizce Dil hakimiyetleri üzerinde gençlere güçlendirme eğitimleri verilecek. Konuş, geliş ve Güçlen sloganı ile kişilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Yeni Konuşma Kulübü - Son Dakika

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