Düzce Belediyesi\'nden Yeni Konuşma Kulübü

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehre katkı sunacak kurslarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Konuşma Kulübü kurularak, "Konuş, Geliş, Güçlen!" sloganı ile kişilerin konuşma becerileri geliştirilmesi amaçlanıyor.
Düzce Belediyesi, bünyesinde bulunan Kent Konseyi ile birlikte ortak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konseyin alt gruplarından olan Gençlik Meclisi'nde Konuşma Kulübü kuruldu. Sosyal becerilerini ve İngilizce Dil hakimiyetleri üzerinde gençlere güçlendirme eğitimleri verilecek. Konuş, geliş ve Güçlen sloganı ile kişilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor. - DÜZCE
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