Düzce Belediyesi Özel Çocuklarla Dünya Otizm Farkındalık Günü\'nde Buluştu

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Düzce Belediyesi, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel çocuklarla bir araya geldi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencilere özel bir gün yaşattı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel günlere yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' ile devam etti. Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel çocukların özel günlerine eşlik eden müdürlük ekipleri, öğrencilerin hazırladıkları oyun ve dansları izlerken, güne özel hazırlanan pastayı hep birlikte kesti.

Müdürlük, okul bahçesinde kurdukları çadırlarda yüz boyama yapıp pamuk şeker ikramında bulunurken, getirdikleri fidanları da tek tek ilgilendikleri özel çocuklara hediye ederek, hep birlikte okul bahçesine dikmelerine de yardımcı oldu. - DÜZCE