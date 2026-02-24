Kamu alımlarında temel ilke ve esaslar anlatıldı - Son Dakika
Kamu alımlarında temel ilke ve esaslar anlatıldı

Kamu alımlarında temel ilke ve esaslar anlatıldı
24.02.2026 15:50  Güncelleme: 15:51
Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, personeline ihale mevzuatı hakkında bilgilendirme ve uygulama eğitimi düzenledi. Eğitimde Kamu İhale Kanunu ve süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik ihale mevzuatı kapsamında bilgilendirme ve uygulama eğitimi düzenlendi. Eğitim programında, kamu alımlarına ilişkin temel ilke ve esaslar ile uygulamada karşılaşılan tereddütlü hususlar ele alındı.

Düzce Belediyesi tarafından personellere yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde; ihale süreçlerinin planlanması, yaklaşık maliyetin hazırlanması, ihale dokümanlarının düzenlenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme aşamasına kadar olan süreçler detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanımına ilişkin uygulamalı bilgilendirme yapılarak; ihale kayıt işlemleri, doküman hazırlama ve yayımlama, tekliflerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi ile yasaklılık teyidi gibi işlemler ele alındı. Sistem üzerinden yapılan işlemlerde dikkat edilmesi gereken teknik ve hukuki hususlar da katılımcılarla paylaşıldı.

Sözleşme imzalanması sonrasında dikkat edilmesi gereken yükümlülüklerin de ayrı bir başlık altında değerlendirildiği eğitimde yer teslimi, iş programı, süre uzatımı, hak ediş düzenleme süreçleri, fiyat farkı uygulamaları, teminat işlemleri, cezai şartlar ve sözleşmenin feshi gibi konularda uygulamaya yönelik açıklamalar yapıldı. Ayrıca kontrol teşkilatının sorumlulukları ve muayene-kabul işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler üzerinden aktarıldı.

Belediye birimlerinde yürütülen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde mevzuata uygunluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği eğitim sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, benzer eğitim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE

Son Dakika Yerel

SON DAKİKA: Kamu alımlarında temel ilke ve esaslar anlatıldı
