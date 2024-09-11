Düzce Belediyesi Peyzaj Koruma Çalışmalarına Başladı

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Düzce Belediyesi kent merkezinde uygulanan peyzajın sürekliliğini sağlamak üzere koruma çalışmalarına başladı. Ana arterler ve çevresinde tespit yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gece boyunca sahada ilaçlama yaptı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve çevresinde yaptığı peyzaj düzenlemelerini yakından takip ederek koruma çalışmalarını da sürdürüyor. Dönemsel ilaçlama periyotlarına uygun şekilde ağaçları zararlı böceklerden korumak üzere gece saatlerinde sahaya çıkan ekipler, Haydar Gördebil Bulvarı, Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Merkez İstanbul Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki süs bitkilerini ilaçladı. Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte süs ağaçları başta olmak üzere yeşil alanlarda dönemsel olarak ortaya çıkan Koşnil, Kabuklu Bit ve Yazıcı Böceği gibi bitkilerin kurumasına neden olan zararlıların engellenmesi amacıyla yapılan ilaçlamalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerine kadar sahada olan ekipler, sürece bağlı olarak gerekli durumlarda ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini açıklayarak peyzaj uygulamalarının kalıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla uygulamanın önemli olduğunu belirtti. - DÜZCE