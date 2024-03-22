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Düzce Belediyesi Ramazan etkinlik çadırı çocukların akınına uğradı. Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı.

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Cedidiye Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırı birbirinden ünlü isimleri Düzceliler ile buluştururken dün akşam sadece çocuklara özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yüz boyama ve geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar daha sonra Meddah ile Hacivat ve Karagöz gösterilerini izledi. Geleneksel Ramazan eğlencelerini Düzcelilerle buluşturan Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonları ailelerden büyük beğeni ve takdir aldı. Her akşam çadırı dolduran Düzceliler etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyonlar belirlenen takvim çerçevesinde Cedidiye Meydanı'ndaki çadırda devam edecek. - DÜZCE