Düzce Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında 20 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

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Düzce Belediyesi Şubat ayı meclis ikinci toplantısında 20 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Şubat ayı meclis ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 20 gündem maddesi karara bağlandı. Bir önceki toplantının tutanak özetinin oybirliği ile kabul edildiği toplantıda daha sonra komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması talebi oy çokluğu ile meclisten geçerken, elektronik haberleşme alt yapısı ve geçiş hakkı ücretleri, fen işleri müdürlüğüne ait vergi, harç ve ücret tarifesine ilavelere dair maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Konuralp 440. Bulvarının isminin Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edilen diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE