Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri Değerli Eşyaları Sahiplerine Ulaştırıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri Değerli Eşyaları Sahiplerine Ulaştırıyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri Değerli Eşyaları Sahiplerine Ulaştırıyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, rutin görevlerinin yanı sıra kaybolan değerli eşyaları bulup sahiplerine ulaştırarak takdir topluyor. Belediye, personellerin bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

06.09.2024 13:46  Güncelleme: 13:47
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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin rutin görevlerinin yanı sıra değerli eşyaları kaybolan vatandaşların eşyalarını ulaşmaları noktasında gösterdikleri duyarlılık büyük takdir topladı. Düzce Belediyesi de personellerinin bu duyarlı davranışlarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin rutin görevlerini ifa ettikleri süre içerisinde buldukları değerli eşyaların sahiplerine ulaştırılması konusunda yaptıkları çalışma tüm kamuoyu tarafından takdir ile karşılandı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gören yapan temizlik personelleri Tamer Himmetoğlu ve Recep Kahraman buldukları diz üstü bilgisayarı, Kadir Var ve Ufuk Ataseven ise buldukları cüzdan ve çeyrek altını polis merkezine teslim etmişlerdi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş'de personellerin bu duyarlılığına kayıtsız kalmadı. Genel Müdür Erdem Yılmaz, dürüst ve titiz çalışmaları için öncelikle Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner ile duyarlı personellere teşekkür etti.

Genel Müdür Yılmaz "Bizlerin yaptığı iş Düzce'yi temiz tutmak. Bu süreç içerisinde Düzceli hemşerilerimizle en fazla muhatap olan ve şehrin dört bir yanında çalışan sizlersiniz. Bu aşamada sizlerin karşısına da bazen dalgınlık yaşayan vatandaşlarımızın unuttuğu eşyalar çıkıyor. Bu eşyaları bularak müdürlerinize ve sorumlularınıza haber vermeniz, ardından ise polis merkezine teslim etmeniz takdire şayan bir durum. Bizim için dürüst çalışmak düstur haline geldi. Bu alışkanlığımızın aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Duyarlı davranışlarınız için teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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