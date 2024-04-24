Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şölenine Hazırlanıyor

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Düzce Belediyesi, geleneksel hale gelen sünnet şölenine hazırlanıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü'nde toplu sünnet için kayıtlar alınıyor.

Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören toplu sünnet şölenini bu yıl da gerçekleştirecek. Şölen kapsamında, 4-12 yaş aralığındaki çocuklar, uzman doktorlar eşliğinde ve hijyenik ortamda ücretsiz sünnet ettirilecek. Çocukların sünnet kıyafeti de belediye tarafından verilecek. Sünnet konvoyu ve fotoğraf çekiminin de yapılacağı toplu sünnet şöleninde, ikramlar yapılarak eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Başvurular, Bahçeşehir bölgesinde bulunan ek hizmet binasındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Kayıt için anne baba ve çocuğun kimlik fotokopisinin yanı sıra ikametgah belgesi gerekiyor. Sünnet şöleni hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 0380 523 01 58 numaralı telefonu arayabilecek.

Büyük katılım olması beklenen şölende, erkekliğe ilk adımını atacak olan çocuklar eğlenceye doyacak. - DÜZCE