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Düzce Belediyesi Trafik Işıklarında 'Özgür Filistin' Yazılarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Trafik Işıklarında 'Özgür Filistin' Yazılarına Destek Veriyor

Düzce Belediyesi, Filistin halkına destek amacıyla kent genelinde bulunan tüm trafik ışıklarına 'Özgür Filistin' yazılarını yazma çalışmalarını tamamladı. Cedidiye ışıklarında başlayan bu hareket, halkın büyük beğenisini kazandı.

Düzce Belediyesi Trafik Işıklarında \'Özgür Filistin\' Yazılarına Destek Veriyor
06.01.2024 - 11:30,
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Düzce Belediyesi kent genelinde bulunan trafik ışıklarında 'Özgür Filistin' yazıları yazma çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde Filistin halkına destek olmak için Cedidiye ışıklarına yazılan 'Özgür Filistin' yazısı beğeni topladı. Halkın büyük beğenisiyle karşılaşılan durum sonrasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçerek, il merkezinde bulunan tüm trafik ışıklarına yazıyı yazma işlemlerini tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Trafik Işıklarında 'Özgür Filistin' Yazılarına Destek Veriyor - Son Dakika
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