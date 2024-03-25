Düzce Belediyesi Yaşlı ve Kimsesizlere Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eliyle yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere 'Evde Bakım Hizmeti' veriyor. 63 mahallede tespit edilen bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli olarak sunulan öz bakım ve temizlik hizmetleri büyük memnuniyet oluşturuyor.
Düzce Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana doğrudan dokunan hizmetleri ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşlara el uzatan Düzce Belediyesi, 112 haneye 'Evde Bakım Hizmeti' veriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2'şer kişilik ekipler tarafından; düzenli olarak yaşlı ve kimsesiz bireylerin kişisel bakımları yapılıyor, evleri temizleniyor.
Vatandaşlar hizmetlerden çok memnun
Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletiyorlar. 86 yaşındaki Şükran Güven, "Çok memnunuz, Allah razı olsun" derken, 93 yaşındaki Mehmet Yazıcı ise, "Çocuğum vardı, hasta oldu. O yemek yapıyordu. Bir çay, bir peynir, idareli gidiyorduk. Kim sebep olduysa Allah razı olsun. Bizim gibi ihtiyarları arayıp bulan bir belediyeye teşekkür etmek az bile. Evi temizliyorlar, bulaşıkları yıkıyorlar tertemiz. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Biz de onlardan memnun kalıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Onların bizimle sohbetleri ve güler yüzleri yetiyor. Yemek geliyor, hizmet geliyor. Belediye bize daha nasıl bakacak? Allah belediyeye zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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