Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası - Son Dakika
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Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası

25.02.2022 18:37
Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası

Düzce Belediyesi, mahallelere yönelik hizmetlerin arttırılması, muhtarların vatandaşlara daha modern ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmeleri için belirlenen mahallelerde yeni muhtarlık hizmet binalarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi, mahallelere yönelik hizmetlerin arttırılması, muhtarların vatandaşlara daha modern ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmeleri için belirlenen mahallelerde yeni muhtarlık hizmet binalarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi, vatandaşlarla belediye arasında köprü görevini üstlenen mahalle muhtarlarının hizmet standartlarının arttırılması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Şerefiye, Camikebir, Tokuşlar, Beyciler, Aşağı Yahyalar, Sarayyeri ve Akpınar Mahallelerine daha sağlıklı şekilde hizmet verilebilmesi için yeni muhtarlık hizmet binası yapılacak.

Geçen yıl 8 hizmet binası hizmete alındı

İhalelere yönelik değerlendirmede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarların belediyelerin en önemli çalışma arkadaşları olduğunu belirttiği açıklamasında, "Şehrimizin gelişimi adına omuz omuza mücadele ettiğimiz muhtarlarımızın, sorumlu oldukları mahallelerde halkımızın sağlıklı bir ortamda hizmet vermeleri belediye olarak bizim için çok önemli bir konu. Bu noktada muhtarlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde Burhaniye, Şehit Murat Demir, Yeni, Mergiç, Kazukoğlu, Çavuşlar, Çamköy, Darıcı Mahallelerimizde yeni muhtarlık binalarımızı tamamlayarak teslim etmiştik" dedi.

Yeni binalar için ihale yapılacak

Mart ayında yapılacak ihale ile 7 mahallenin daha muhtarlık hizmet binası eksiğini gidereceklerini sözlerine ekleyen Başkan Özlü, "Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yer tespitleri yapılan hizmet binalarına yönelik ihalenin yapılmasının ardından hızlı şekilde yapımlarına başlayacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası

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Düzce Belediyesi, Muhtarlık, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası - Son Dakika


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