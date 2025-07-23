Düzce Boğaziçi Beldesi\'nde Yeni Araçlar Hizmete Alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesi sahada gücünü arttırmak için araç parkına bir iş makinası ve kamyonet ekledi.

Boğaziçi Beldesinde araçların hizmete alınması için tören düzenlendi. Programda konuşan Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, çalışmaların daha hızlı ve etkin olacağını belirterek "Belediyemizin hizmet kalitesini yükseltecek bir yatırımı daha hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni iş makinesi ve kamyonetle birlikte belediyemizin sahadaki gücünü artırıyor, çalışmalarımızı daha hızlı ve etkin şekilde sürdürüyoruz.

Her araç, milletimize duyduğumuz sorumluluğun, çalışkanlığın ve hizmet anlayışımızın bir göstergesidir" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise "Yeni iş makinesi ve kamyonetle birlikte belediyemizin alanda etkinliği artırıyor. Yeni araçlarımızın Boğaziçi'mize hayırlı olmasını diliyor, bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "Boğaziçi Belediyemizin hizmet kapasitesini artıracak önemli bir adımı daha hayata geçirdik. Milletimizin hizmetinde olan her araç, aslında bir gayretin, bir emeğin ve bir vizyonun yansımasıdır. Belediyemizin araç filosuna kazandırdığımız yeni iş makinesi ve kamyonet ile birlikte sahadaki çalışmaların daha hızlı, daha etkin ve daha verimli bir şekilde yürütülmesini diliyorum. Boğaziçi'mize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından araçlar hizmete alındı. Milletvekili Öztürk, İl Başkanı Şengüloğlu ve Başkan Ercan araçları incelediler. - DÜZCE