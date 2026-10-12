Düzce Çilimli\'de kahverengi kokarca mücadelesinde 27 muhtara ürün dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları Çilimli'de devam etti. İlçedeki 27 köy ve mahalle muhtarına bitki koruma ürünü dağıtılırken, zararlıyla etkin mücadele için teknik bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen Kahverengi Kokarca ile Mücadele çalışmaları kapsamında Çilimli'de program düzenlendi. Programa Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Çilimli Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kansız, ilçe ve şube müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Program kapsamında Çilimli'deki 27 köy ve mahalle muhtarına kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere bitki koruma ürünü dağıtıldı.Dağıtım öncesinde muhtarlara zararlıya karşı yürütülen çalışmalar ve kahverengi kokarcanın ilçedeki mevcut durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca mücadele yöntemleri, ilaçlama zamanı, uygulama şekli ve dağıtılan ürünün suyla karışım oranı konusunda teknik bilgilendirme yapıldı.

"Topyekun mücadele gerekiyor"

Programda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kahverengi kokarcayla mücadelede üreticiler, muhtarlar ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Mücadelede doğru zamanlama ve uygun yöntemlerin kullanılmasının önem taşıdığını belirten Uzun, tüm üreticilerin sürece aynı hassasiyetle katılmasının zararlının yayılımının ve tarımsal ürünlerde meydana gelebilecek kayıpların azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Uzun, kahverengi kokarcaya karşı çalışmaların Düzce genelinde sürdürüleceğini de belirtti. Çalışmalar kapsamında farklı mücadele yöntemlerinin Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda bir arada uygulanarak kahverengi kokarca popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması hedefleniyor.