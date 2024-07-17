Düzce\'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ve Ambulanslar Denetlendi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı acil sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla 112 acil sağlık hizmetleri istasyon ve ambulansların kalite denetimleri yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimince 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile ambulanslarda denetim yapıldı. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı merkezde bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ve istasyonlarda hizmet veren ambulanslar tek tek kontrol edilerek kalite denetimleri gerçekleştirildi. - DÜZCE