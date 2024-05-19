Düzce\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'nın anıta çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Akabinde tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. Çelenk törenin ardından kutlamalar 18 Temmuz Spor Salonunda devam etti. - DÜZCE