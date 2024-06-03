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Düzce'de 2 köy mahalle olmak referandum ile sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Kadıoğlu köyü mahalle olurken, Turaplar köyü ise köy statüsünde kalmayı tercih etti.

Düzce'de Belediye sınırları içerisine girmek isteyen mahalleler referandum ile sandık başına gitmeye devam ediyor. Bu çerçevede hafta sonu hem Kadıoğlu köyünde hem de Turaplar köyünde Düzce İl Seçim Kurulu tarafından sandık kuruldu. Sandık başına giden köylüler Mahalle olmak veya olmamak için oy kullandı. Açılan sandıkların ardından kesin olmayan sonuçlarda belli oldu. Bu çerçevede Kadıoğlu köyünde vatandaşlar mahalle olmayı kabul ederken, Turaplar köyünde ise vatandaşlar köy statüsünde kalmayı tercih etti. Bu sonuçlara göre Düzce Belediyesi bünyesine katılan Kadıoğlu Mahallesi, Düzce'nin 64. mahallesi oldu. - DÜZCE