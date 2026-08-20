Düzce\'de 24. Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Düzce'de sağlık yatırımları birer birer tamamlanırken il genelinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da yapılan törenle hizmete girdi.

Düzce Merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde açılan Acil Sağlık Hizmetleri bulunduğu konum itibarıyla birçok noktaya kolay ulaşım sağlayacak. Hizmete giren istasyon ile birlikte şehir merkezinde 14.'ncü ve il genelinde 24.'ncü istasyon açılmış oldu. Acil Sağlık hizmetlerinde bu istasyonlarda ise toplam 372 personel vakalarda vatandaşların ilk yardımını gerçekleştiriyor.

Düzce 8 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışına Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğülu ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin görünen rütbeyi eserindedir"

Vali Mehmet Makas, "Düzce'miz her şeyin en güzeline layık. Bu meyanda gerek sağlık gerekse diğer hizmet alanlarında durmadan usanmadan çalışıyoruz. Ancak eskilerin 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin görünen rütbesi eserindedir' diye bir sözü var. Bununla birlikte Pet-CT görüntüleme cihazı Düzce'miz için önemliydi. Burada teşhis ve tedavinin yapılması için önemli" dedi.

Muncurlu'ya bağımlılıkla mücadele merkezi kurulacak

Milletvekili Ayşe Keşir, ise Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesine yapılması planlanan Ruh ve Sinir Hastalıkları ile Bağımlılıkla Mücadele Merkezi hakkında da bilgiler aktararak, "Muncurlu kampüsümüzde Ruh Sağlığı Merkezi ve Bağımlılıkla ilgili bir tesise Düzce'nin ihtiyacı olduğunu Sağlık Bakanımıza ileterek yerimizin de bulunduğunu belirttik ve talepte bulunduk" ifadelerinde bulundu.

"Amacımız Düzcelilerin bu şehirden çıkmadan tedavi olabilmesi"

Milletvekili Ercan Öztürk ise konuşmasında Düzcelilerin il dışına çıkmadan tedavi olabilmesini sağlamaya yönelik yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Düzcelilerin sağlık hizmetlerine en kısa sürede ve başka bir ile sevk edilmesine gerek kalmadan bu şehirde tedavi edilebilmesi için Ayşe Keşir vekilimizle birlikte Ankara'da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Vakalara ulaşmada çok iyiyiz"

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Düzce'de 24 acil sağlık hizmetleri istasyonu var. Bunun yanı sıra vatandaşa ulaşma zamanımız Türkiye ortalamasının çok çok altında. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar ile acil sağlık merkezi 8 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

İstasyonun açılışının ardından törene katılanlar istasyon içini gezerek Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan bilgiler aldılar.