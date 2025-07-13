Düzce\'de Açık Hava Sinema Keyfi

Düzce Üniversitesi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle taçlandırıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Açık Hava Sinema Günü etkinliğinde, Düzce Üniversitesi personeli ve öğrencileri bir araya geldi.

Açık Hava Sinema Günlerine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Fakülte Dekanları, Dekan Yardımcıları, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından "Bizim Aile" filmi Düzce Üniversitesi mensuplarıyla buluştu. İzleyiciler, sıcak bir yaz akşamında nostalji dolu anlar yaşarken, filmin duygu yüklü sahneleri izleyicilere hem neşe hem de duygu dolu dakikalar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan akşamda, sinema sanatının birleştirici gücü bir kez daha hissedildi.

Çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte katılımcılar, hem keyifli vakit geçirdi, hem de ortak bir anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE