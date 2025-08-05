Düzce\'de Ağaçlandırma Seferberliği

DÜZCE(İHA) – Ülkemizde meydana gelen yangınlar sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi. Divapan Entegre de Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesine bir 200 afet fidan ile destek verdi.

Divapan tarafından 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi' kapsamında, ülkemizde yanan ormanların yeniden tesis edilmesi amacıyla Düzce'de bin 200 adet fidanı toprakla buluşturuldu. Yetkililer "Fidanlarımız, daha yeşil ve daha temiz bir Türkiye umudu olarak büyüyecek ve ülkemizin geleceğine nefes olacaktır" dedi.

Yüzde 55'i ormanlık olan Düzce'de son 20 yılda 59 milyon 154 bin 791 fidan toprakla buluştu. - DÜZCE