Zabıtadan bayrak sevgisine destek

02.02.2026 13:07  Güncelleme: 13:11
2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Düzce Belediyesi, okullarda Türk bayrağı dağıtarak farkındalık çalışmasına destek verdi. Öğrencilere bayrakların tarihi ve milli değerleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlendi.

2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" teması ile başladı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, okullarda Türk bayrağı dağıtarak farkındalık çalışmasına destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda, Düzce'deki tüm okullarda ikinci dönemin ilk dersinde bayrak teması işlendi. Sabahın erken saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, ilk ders zilinin ardından bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmelerle karşılandı. Düzce Belediyesi de bu önemli çalışmaya katkı sağlayarak Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla okullarda Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilere hediye edilen bayraklar hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleştirilen farkındalık kapsamında okul binaları Türk bayraklarıyla donatılırken, bayrak sevgisini pekiştirmek amacıyla resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca sergiler ile çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerde milli bilinç ve bayrak sevgisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

