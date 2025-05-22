Düzce'de Çeltik Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Çeltik Tohumu Dağıtımı

Düzce\'de Çeltik Tohumu Dağıtımı
22.05.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 83 çiftçiye Tarım Bakanlığı destekli çeltik tohumu dağıtıldı. Hedef 5 bin dekar alan.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 83 çiftçiye çeltik tohumu dağıtıldı. Osmanlı Saray mutfağını süsleyen Konuralp birincinin ekimine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, çeltik üreticilerine sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan pirinç üreticisi verilen çeltik tohumlarının tarlaları bereketlendireceğini belirterek "Her biri geleceğimize atılan birer tohum olacak. Daha bereketli Düzce için üretmeye devam edelim" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce'de pirinç üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını çeltik üretiminin düzce için önemli olduğunu belirterek 84 üreticiye çeltik tohumu dağıtılacağını ve bunların yüzde 60'nın bakanlık tarafından desteklendiğini söyledi.

Vali Selçuk Aslan, Konuralp pirincinin Osmanlı saray lezzetleri arasında yer aldığını belirterek "Düzce'mizin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve mazisi ciddi bir tarihe yaslanıp, Osmanlı saray lezzetleri arasına girmiş olan Konuralp pirincimizi çoğaltmak, yeniden yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çeltik üretiminin gün gün bölgemizde azalmasının sebeplerinden bir tanesi, üretilen ürünün işlenmesi noktasında, yüzlerce kilometrelik uzaklıktaki farklı vilayetlere gidip işleniyordu. Bizden önceki valilerimizin de destekleri ile bu tesisi hayata geçirildi. Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçilerimizin de işleme noktasında çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirliğini sağlamıştır" dedi.

"Hedef 5 bin dekar"

Vali Selçuk Aslan, Düzce'de pirinç üretimindeki hedefleri ile ilgili olarak ise şunları aktardı; "Şu anda ekim miktarımız 2 bin dekarlar civarında olmakla birlikte, Düzce'nin önce 4 bin dekarlık alanı, devamında 5 bin dekarlık alanda çeltik tarımı ile iştigal edilmesi noktasında da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma konusunda da çeltik tarımı ile uğraşan çiftçilerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl da yine buradaydık, sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu yılda bunu yapıyoruz. Tarımda destek artarak devam edecektir. Ülkemizin sofralarının şenlenmesi için ülkemiz insanlarının karnının tok, sırtının pek olması için bir santimetrekare dahi boş yer kalmaması için ekmeye, üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ise çeltik üreticilerine çeltik tohumları Vali Selçuk Aslan tarafından dağıtıldı. Çeltiği alanlar belli aralıklarla dikimine başlayacak. Program davetlilere Konuralp Pilavı ikramı ile son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetim, Çiftçilik, Konuralp, Ekonomi, Güncel, Çeltik, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Çeltik Tohumu Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:31
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:50:27. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Çeltik Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.