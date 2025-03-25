Düzce'de Çevresel Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de Çevresel Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Düzce'nin Küçük Melen Çayı kenarına atılan bilinçsiz inşaat atıkları ve çöpler tutuştu. Gökyüzünde yükselen siyah dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü.

25.03.2025 13:46
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Bilinçsizce atılan çöpler tutuştu, ekipler müdahalesiyle yangın söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de Küçük Melen Çayı kenarına kimin attığı belli olmayan inşaat malzemesi atıkları ve çöpler bir anda tutuştu. Siyah dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Düzce'nin Sarayyeri mevkii Küçük Melen Çayı kenarına kim yada kimlerin attığı belli olmayan inşaat malzemeleri ve çöpler yanmaya başladı. Gökyüzüne çıkan simsiyah dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundular. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekibi ile birlikte alana yakın olan Düzce Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Metin Gözütok'ta yangın mahalline geldi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Çevresel Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika

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