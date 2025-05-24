DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, kurum yetkilileriyle birlikte Yeni Taşköprü köyünde çiftçilerle bilgilendirme toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda kahverengi kokarca zararlısı, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, tarım sigortası ve hayvan kimliklendirmeleri konularında üreticiler bilgilendirildi. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce'de Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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