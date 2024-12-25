Düzce'de Çocuklar ve Yaşlılar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Düzce'de Çocuklar ve Yaşlılar Bir Araya Geldi

Düzce\'de Çocuklar ve Yaşlılar Bir Araya Geldi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli etkinlikler düzenledi. Çocuklar, yaşlılarla oyunlar oynayarak neşe ve moral sağladılar.

25.12.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni sakinleriyle bir araya geldi. Birlikte etkinlikler yapan çocuklar ve yaşlılar, keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi'ne bağlı Çocuk Üniversitesi ve Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Bakım Merkezi birlikte düzenledikleri etkinlikte çocuklar ve yaşlıları bir araya getirdi. Minik öğrenciler ile Alzheimer hastası yaşlıların buluştuğu organizasyonda yaşlılar ve çocuklar bir arada vakit geçirdi.

Çocuklar, yaşlılarla sohbet edip birlikte oyunlar oynayarak, onlara moral verdiler. Çocukların neşesi, merkezdeki yaşlılara neşe ve huzur kattı. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı özel buluşma, yüzlerde gülümsemelere ve güzel hatıralara sahne oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Çocuklar ve Yaşlılar Bir Araya Geldi - Son Dakika

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