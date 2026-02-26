Düzce'de Eğlenceli Etkinlik Programı - Son Dakika
Düzce'de Eğlenceli Etkinlik Programı

26.02.2026 13:55
Öğrenciler karaoke, zeka oyunları ve kil ile keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi'nde, Boğaziçi Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı kapsamlı bir program düzenlendi.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, karaoke etkinliği ile keyifli anlar yaşarken, akıl ve zeka oyunlarıyla hem düşünme becerilerini geliştirdi hem de dostça bir rekabet ortamında yarıştı. Kil etkinliğinde ise öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak birbirinden özgün çalışmalar ortaya koydu. Etkinlik süresince öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması, ekip çalışması ve paylaşım duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Gün boyunca düzenlenen faaliyetlerle hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Düzce, Sanat, Yerel, Son Dakika

