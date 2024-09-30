Düzce\'de En Büyük Antika ve 2. El Pazarı Açılıyor

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Düzce, 5 Ekim Cumartesi gününden itibaren bölgenin en büyük Antika ve 2. el pazarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hamidiye Pazaryerinde açılacak olan antika pazarı, vatandaşları geçmişe götürecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kimliğinin kazandırılması konusundaki çalışmalarına aralıksız devam ederken, kentin turizm açısından da hızla ilerlemesi noktasında her alternatifi değerlendiriyor.

Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda harekete geçen Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş, bu kapsamda çevre illerde kurulan antika ve 2. el pazarlarından birinin de Düzce'de kurulması için harekete geçti.Konumu ve kurulacağı alan açısından bölgenin en büyük antika ve 2. el pazarı olmayı hedefleyen Düzce Antika Pazarı, 5 Ekim Cumartesi gününden itibaren Hamidiye Mahallesi Modern Pazaryerinde faaliyetine başlayacak.

Pazaryeri, geçmişin izlerini taşımasının yanı sıra kaliteli ve ucuz ürünlerin de sergileneceği bir alana dönüşecek. - DÜZCE