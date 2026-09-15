Düzce'de fotoğrafçı aynı noktayı 1 yıl boyunca çekip dört mevsimi karelere sığdırdı - Son Dakika
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Düzce'de fotoğrafçı aynı noktayı 1 yıl boyunca çekip dört mevsimi karelere sığdırdı

Düzce\'de fotoğrafçı aynı noktayı 1 yıl boyunca çekip dört mevsimi karelere sığdırdı
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Düzce'de öğretmenlik yapan fotoğraf tutkunu Hasan Fidan, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 117. Sokak'ta belirlediği aynı noktayı 1 yıl boyunca fotoğrafladı. Aynı noktadan çekilen dört farklı mevsim fotoğrafı yan yana geldiğinde kartpostalı andıran bir manzara ortaya çıktı.

Düzce'de fotoğraf tutkunu Hasan Fidan, doğanın değişimini gözler önüne seren özel bir çalışmaya imza attı.

Düzce'de öğretmenlik yapan fotoğraf tutkunu Hasan Fidan, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 117. Sokak'ta belirlediği aynı noktayı tam 1 yıl boyunca fotoğrafladı. İlkbahardan yaza, sonbahardan kışa kadar aynı kadrajı koruyan Fidan, her mevsimde bölgenin değişen yüzünü objektifine yansıttı. Ağaçların yeşermesinden yaprakların sararıp dökülmesine, kışın beyaz örtüsünden yeniden baharın gelişine kadar geçen süreç, fotoğraf karelerinde adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü. Aynı noktadan çekilen dört farklı fotoğraf yan yana getirildiğinde ortaya dikkat çekici bir manzara çıktı.

Mevsimlerin doğa üzerindeki etkisini açıkça gösteren kareler, adeta birer kartpostal görüntüsü oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de fotoğrafçı aynı noktayı 1 yıl boyunca çekip dört mevsimi karelere sığdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de fotoğrafçı aynı noktayı 1 yıl boyunca çekip dört mevsimi karelere sığdırdı - Son Dakika
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