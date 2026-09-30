Düzce\'de gençler atıklardan sanata dönüşümü Sustainable Art House\'ta inceledi

DÜZCE(İHA) – ÜNİDES kapsamında hayata geçirilen proje ile Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Düzce Üniversitesi öğrencileri, atık materyallerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları inceleyerek sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

ÜNİDES kapsamında hayata geçirilen "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Geleceği Dönüştüren Gençler" projesi çerçevesinde, Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleriyle Düzce Üniversitesi Gönüllülük, Sanat ve Bilim Topluluğu öğrencileriyle birlikte Deniz Sağdıç Sustainable Art House ziyaret edildi. Ziyarette gençler, atık ve kullanılmayan materyallerin sanat eserlerine dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, sanatın dönüştürücü gücü gençlerle buluşturuldu. Gençler çevreye duyarlı, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan ziyaret, farklı bakış açıları kazanmalarına ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık geliştirmelerine vesile oldu.

Atıklardan sanata uzanan bu anlamlı yolculukta gençler, geleceği dönüştürmenin kendi ellerinde olduğunu bir kez daha gösterdi.